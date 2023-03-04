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تزامنًا مع حصار خانق لمدينة باخموت

وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في أوكرانيا

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم السبت، مركز تحكم لإحدى مجموعات قوات “فوستوك” المشتركة على محور جنوب دونيتسك في منطقة العملية العسكرية، حيث استمع إلى تقرير قائد المجموعة بشأن الوضع الحالي للقوات.

حصار خانق

وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحافيين، اليوم السبت: “تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مركز التحكم الأمامي لإحدى وحدات مجموعة “فوستوك” للقوات على محور جنوب دونيتسك في إطار العمل بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، واستمع في مركز القيادة، إلى تقرير قائد المجموعة، وضباط الأركان حول الوضع الحالي وإجراءات القوات”، بحسب وكالة تاس.

تأتي زيارة شويغو بالتزامن مع تشديد قوات فاغنر الخناق حول مدينة باخموت بدونيتسك الصامدة ضد الروس منذ الصيف.

حيلة تفجير الجسور

وأكد مقاتل من فاغنر، التي لعبت دورًا رائدًا في الهجوم على باخموت، لوكالة أنباء ريا نوفوستي، أن القوات الأوكرانية نسفت الجسور المؤدية إلى وسط المدينة.

وكانت القوات الأوكرانية عمدت في عدة محطات خلال الحرب التي انطلقت في 24 فبراير الماضي إلى حيلة تفجير الجسور من أجل منع تقدم القوات الروسية.

وتتسع هوة الخلافات بين قائد قوات فاغنر يفغيني بريغووجين والجيش الروسي ولا سيما وزير الدفاع، فقد اتهم بريغوجين، شويغو بالخيانة، بل طالب قائد فاغنر الشهير بـ”طباخ بوتين” الروس بالضغط لتزويد مقاتلي المجموعة بالذخيرة، في دعوة غير مسبوقة تعكس مدى التوتر بين المجموعة المسلحة والجيش.

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