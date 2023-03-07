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خلال مباحثاته مع نظيره الكوري في العاصمة سيئول

وزير الدفاع: تمهيد الطريق لشراكة دفاعية قوية وإستراتيجية مع كوريا الجنوبية

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
وزير الدفاع: تمهيد الطريق لشراكة دفاعية قوية وإستراتيجية مع كوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أنه بحث مع وزير الدفاع الوطني الكوري لي جونغ سوب في العاصمة سيئول، سبل تمهيد الطريق لشراكة دفاعية قوية وإستراتيجية بين البلدين.

وقال وزير الدفاع في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء “التقيت معالي وزير الدفاع الوطني الكوري السيد لي جونغ سوب استعرضنا علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق الذي أرسته قيادتا البلدين، كما بحثنا تعزيز العلاقة المشتركة بين وزارتي الدفاع، وتمهيد الطريق لشراكة دفاعية قوية وإستراتيجية”.

تعزيز التعاون

واستقبل وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا لي جونغ سوب، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في ميدان الاستعراض العسكري بمقر وزارة الدفاع الوطني الكورية في العاصمة سيئول.

رئيس كوريا يستقبل وزير الدفاع

وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في المقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول.

ونقل وزير الدفاع لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوريا بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

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