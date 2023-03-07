وزير الدفاع: تمهيد الطريق لشراكة دفاعية قوية وإستراتيجية مع كوريا الجنوبية

أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أنه بحث مع وزير الدفاع الوطني الكوري لي جونغ سوب في العاصمة سيئول، سبل تمهيد الطريق لشراكة دفاعية قوية وإستراتيجية بين البلدين.

وقال وزير الدفاع في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء “التقيت معالي وزير الدفاع الوطني الكوري السيد لي جونغ سوب استعرضنا علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق الذي أرسته قيادتا البلدين، كما بحثنا تعزيز العلاقة المشتركة بين وزارتي الدفاع، وتمهيد الطريق لشراكة دفاعية قوية وإستراتيجية”.

تعزيز التعاون