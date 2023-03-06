وزير الرياضة: دعم ولي العهد منحنا كل فرص النجاح

أكد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن القطاع الرياضي يحظى بدعم كبير من القيادة، متمنيًا تقديم نسخة مميزة من البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

وزير الرياضة يُشيد بالدعم

وقال وزير الرياضة: “يسرني ألتقيكم في هذا التجمع العربي الذي نعتز به جميعًا ونحن نبدأ مرحلة جديدة في مسيرة بطولات الاتحاد العربي وهي تتزين الليلة في أهم بطولاتنا باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وتابع: “الملك سلمان، كان ولا يزال داعمًا ومهتمًا بكل ما يسهم في نمو وتطوير الرياضة العربية بعمومها، ولهذا الاتحاد بشكل خاص منذ ولادته الأولى حتى وصل لهذه المرحلة المتقدمة في برامجه وبطولاته والوفاء بالتزاماته”.

وأضاف وزير الرياضة خلال كلمته في قرعة البطولة: “لذا ومن هذا المنطلق فإن تسمية هذه البطولة بـ كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 هو جزء يسير من العرفان والتقدير الذي نكنه جميعًا لمقامه”.

الفيصل يرحب بالحضور

وواصل الفيصل قائلًا: “الحضور الكريم، أن المسمى وحده كافي ليمنح هذه البطولة كل أسباب النجاح فنيًا وتنظيميًا وجماهيريًا، لذا فهي مسؤوليتنا جميعا لنقدم صورة حقيقية للعالم عن كرة القدم العربية ومنافساتها والمكانة التي بلغتها؛ ولعل ما تحقق بمونديال 2022 بقطر خير دليل على ذلك”.

وأردف وزير الرياضة قائلًا: “وهنا أشكر بكل التقدير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما نجده من دعم واهتمام منحنا كل فرص النجاح”.

واختتم الفيصل تصريحاته قائلًا: “ختامًا أرحب بكم جميعًا في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وعلى دروب الخير نلتقيكم، متمنيا للجميع الاستمتاع ببطولة مميزة في كل تفاصيلها ومنافساتها”.