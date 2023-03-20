وزير الرياضة عن قدوم ميسي لـ الدوري السعودي: هناك ميزانية محددة للصفقات

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن
قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: إن هناك ميزانية محددة لجلب الصفقات للأندية السعودية، وذلك بعد تردد أنباء عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.
الأمير عبدالعزيز الفيصل – وزير الرياضة : 138 قناة تنقل الدوري السعودي حول العالم.. "عن ميسي" سندعم كل الأندية والأندية هي من تحدد احتياجاتها .. على الأندية تقديم جميع المستندات لنقوم بدعمها سواسية .#أكشن_مع_وليد
بدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid #MBC1 pic.twitter.com/DLvqkFsRkY
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 19, 2023
وتحدث وزير الرياضة لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “حول قدوم ميسي؟، لا يمكننا فرض صفقة لاعب على حساب آخر لكل الأندية، الأندية هي من تحدد احتياجاتها وسندعم كل الأندية، وهناك ميزانية محددة لجلب الصفقات، وقد وضحت هذا الأمر من قبل”.
وأضاف وزير الرياضة: “سنعالج مع الأندية الأزمات المالية والقضايا التي تُعاني منها، وعلى الأندية أن تُقدم جميع المستندات، لنقوم بدعمها سواسية”.
وواصل عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “هناك 138 قناة تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين وفقًا لـ آخر إحصائية وصلت لي، ونعمل على نقل مباريات الدوري السعودي على مزيد من القنوات لجلب مزيد من السائحين إلى المملكة”.