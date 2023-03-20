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مضيفًا أن الوزارة ستدعم كل الأندية التي تعاني من قضايا

وزير الرياضة عن قدوم ميسي لـ الدوري السعودي: هناك ميزانية محددة للصفقات

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
وزير الرياضة عن قدوم ميسي لـ الدوري السعودي: هناك ميزانية محددة للصفقات
المواطن - فريق التحرير

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قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: إن هناك ميزانية محددة لجلب الصفقات للأندية السعودية، وذلك بعد تردد أنباء عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتحدث وزير الرياضة لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “حول قدوم ميسي؟، لا يمكننا فرض صفقة لاعب على حساب آخر لكل الأندية، الأندية هي من تحدد احتياجاتها وسندعم كل الأندية، وهناك ميزانية محددة لجلب الصفقات، وقد وضحت هذا الأمر من قبل”.

وأضاف وزير الرياضة: “سنعالج مع الأندية الأزمات المالية والقضايا التي تُعاني منها، وعلى الأندية أن تُقدم جميع المستندات، لنقوم بدعمها سواسية”.

وواصل عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “هناك 138 قناة تنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين وفقًا لـ آخر إحصائية وصلت لي، ونعمل على نقل مباريات الدوري السعودي على مزيد من القنوات لجلب مزيد من السائحين إلى المملكة”.

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