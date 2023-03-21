وزير الرياضة يوجه بتخصيص دخل مباراتي فنزويلا وبوليفيا لعائلتي يوسف السالم وسالم مروان

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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتخصيص دخل مباراتي المنتخب السعودي الوديتين أمام منتخبي فنزويلا وبوليفيا لعائلتي اللاعبين الراحلين يوسف السالم وسالم مروان.
من جانبه، رفع ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر للأمير عبدالعزيز الفيصل على متابعته ودعمه الدائمين لكل ما يتعلق بالرياضيين وبما يخدم كرة القدم السعودية.
وتأتي هذه المبادرة تقديرًا للدور الكبير الذي قدمه اللاعبان الراحلان في مسيرتهما مع المنتخب السعودي وكرة القدم السعودية.
يذكر أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة سيحتضن المباراتين الوديتين في الـ10 مساءً بتوقيت المملكة، حيث يلعب الأخضر مع منتخب فنزويلا يوم 24 مارس الجاري، ثم يواجه منتخب بوليفيا يوم 28 مارس خلال فترة التوقف الدولية في مارس.