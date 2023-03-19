وزير الرياضة يُتوج المكسيكي سيرخيو بيريز الفائز بـ سباق الفورمولا في جدة

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، السائق المكسيكي سيرخيو بيريز، بجائزة سباق الفورمولا 1 الذي أُقيم في جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس.

ونشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” جانب من تتويج وزير الرياضة للسائق بيريز الذي حل في المركز الأول.

وكانت الجولة التأهيلية التي أُقيمت على مدار اليومين الماضيين، أسفرت عن حجز سيرخيو بيريز سائق فريق ريد بُول، مركز الانطلاق الأول في السباق، حيث حقق اللفة الأفضل بزمن قدره دقيقة و 28 ثانية، أما تشارلز لوكلير سائق فيراري صاحب المركز الثاني فحل ثانيًا وذلك بفارق 0.155 ثانية، بينما حل الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن في المركز الثالث، بفارق 0.465 ثانية.

سباق الفورمولا في جدة

أما جورج راسل سائق فريق مرسيدس فنال المركز الرابع، ثم جاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري في المركز الخامس في سباق فورمولا 1 في أمس وأول أمس.

وكان السباق بدأ من أول أمس يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، حيث أُقيم بمسافة إجمالية قدرها 308.450 كيلو متر ويبلغ طول اللفة 6.174 كيلو متر.

وأُقيم السباق، على حلبة على شواطئ البحر الأحمر حيث تُعد هذه الحلبة هي ثاني أطول حلبة في الموسم الحالي وبها 27 منعطفًا وتقل بمسافة 800 متر عن حلبة “سبا” في بلجيكا.

وقبل سباق الفورمولا 1، كان مرور جدة أعلن عن بدء المرحلة الثالثة من الخطة المرورية بإغلاق كامل لطريق الكورنيش الفرعي المتجه لـ حلبة كورنيش جدة وتحويل الحركة إلى طريق الأمير فيصل بن فهد عبر شارع جبير بن الحارث.

ويُعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 جزءًا من الرؤية الأوسع لمستقبل المملكة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة الجميع عبر مختلف الشرائح الاجتماعية، بدءًا من النواحي الثقافية ووصولًا إلى الرياضة، لكي يحصل كل فرد على فرصة تحقيق أحلامه والإسهام في بناء أمّة أكثر ازدهارًا.