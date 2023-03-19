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مستشهدًا بحديث عبدالله علوان

وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة
المواطن - فريق التحرير

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حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من الوثوق بأي إخواني أو متبع التيار السروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة.

وذكر آل الشيخ عبر حسابه بموقع “تويتر” “قال الإخواني عبدالله ناصح علوان: “نتغلغل ونتحالف حتى تأتي المرحلة المناسبة للتنفيذ” انظر عقبات في طريق الدعاة ص٣٦٨”.

وأضاف “لذا فلا نثق بإخونجي ولا ذنبه السروري ولو تعلق بأستار الكعبة”.

التكذيب والعدوان

وكان وزير الشؤون الإسلامية أكد في وقت سابق، أن التيار السروري لا يزال موجودًا ويمارس أسلوب التكذيب وتوجيه التهم جزافًا لمن يخالفه.

وأضاف: “إذا تولوا أحدًا في أي أمر من الأمور لن يتركوه ويصعب عليه الفكاك منهم، حيث يكذبون ويدلسون ويغالطون ويستعملون جميع الوسائل لإلصاق التهم ظلمًا وعدوانًا في كل من يريدون إيذاءه أو إسقاطه”.

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