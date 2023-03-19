جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة
حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من الوثوق بأي إخواني أو متبع التيار السروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة.
وذكر آل الشيخ عبر حسابه بموقع “تويتر” “قال الإخواني عبدالله ناصح علوان: “نتغلغل ونتحالف حتى تأتي المرحلة المناسبة للتنفيذ” انظر عقبات في طريق الدعاة ص٣٦٨”.
وأضاف “لذا فلا نثق بإخونجي ولا ذنبه السروري ولو تعلق بأستار الكعبة”.
وكان وزير الشؤون الإسلامية أكد في وقت سابق، أن التيار السروري لا يزال موجودًا ويمارس أسلوب التكذيب وتوجيه التهم جزافًا لمن يخالفه.
وأضاف: “إذا تولوا أحدًا في أي أمر من الأمور لن يتركوه ويصعب عليه الفكاك منهم، حيث يكذبون ويدلسون ويغالطون ويستعملون جميع الوسائل لإلصاق التهم ظلمًا وعدوانًا في كل من يريدون إيذاءه أو إسقاطه”.