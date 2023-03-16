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خلال لقاء زوار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

وزير الشؤون الإسلامية لمعتمر مصري: ضباط الجيش لديكم يرفعون الرأس

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية لمعتمر مصري: ضباط الجيش لديكم يرفعون الرأس
المواطن - فريق التحرير

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التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بعدد من زوار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة.

حوار ودي

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، محاورة الوزير آل الشيخ الزوار بشكل ودي، فقال لأحد المعتمرين المصريين: “ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس.. الله يحفظلكم الرئيس ويبارك فيه”، ليرد عليه الزائر: “ربنا يبارك فيك”.

كما حاور أحد المعتمرين الآسيويين بكل ود وترحاب، والتقط عددًا من الصور مع المعتمرين.

الاستعدادات لرمضان

على جانب آخر، تستعد وزارة الشؤون الإسلامية لشهر رمضان المبارك، بتنفيذ العديد من البرامج الداخلية والخارجية، حيث تقوم بإرسال عدد من الأئمة المعروفين خارج المملكة بناءً على طلبات عدد من الدول؛ لإمامة المساجد الكبيرة خارج المملكة، وإلقاء الدروس في المراكز الإسلامية في إطار جهود الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال.

وهناك أيضًا برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائم الذي ينفذ في 40 دولة حول العالم بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية التابعة للوزارة، وأيضا الوزارة تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة حيث تم توزيع 200 طن من التمور العام الماضي، وهذا العام سيتم توزيع 500 طن ولله الحمد على الصائمين خارج المملكة، وذلك بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة التي تقدم الخير للعالم .

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