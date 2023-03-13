وزير الصحة الكويتي يزور عائلة سعودية تعرضت لحادث على طريق السالمي ‏

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تعرضت عائلة من سكان محافظة حفر الباطن مكونة من 8 أفراد أب وأم وأبنائهما لحادث مأساوي على طريق السالمي في الكويت.
ونقلت الفرق الإسعافية في الكويت العائلة إلى مستشفى الجهراء متعرضين لإصابات متفرقة ونقل أحد المصابين إلى العناية المركزة بعد تعرضه لإصابة خطيرة.
ومن جانبه، زار وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي العائلة السعودية في مستشفى الجهراء للاطمئنان على حالتهم الصحية.
الجدير بالذكر، أن عائلة سعودية تعرضت الشهر الماضي لحادث انقلاب على نفس الطريق وتوفي الأب والأم وأحد أبنائهم، بسبب تهالك الطريق.
ويشهد طريق السالمي حركة مرورية كثيفة خلال إجازة نهاية الأسبوع، وهو طريق يربط المسافرين من محافظة حفر الباطن بدولة الكويت.