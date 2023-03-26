وزير الطاقة يروي ما دار بينه وبين ولي العهد بعد هجوم بقيق المرور : ضبط 402 دراجة آلية مخالفة الكويت تفتح تحقيقًا عاجلًا في فيديو مسرب لإحدى الدورات العسكرية الانتهاء من استبدال نظام التكييف بجامع الملك فهد بالدمام وزير الطاقة يكشف تفاصيل اللحظات الأولى بعد استهداف منشآت أرامكو في بقيق الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض من أمطار غزيرة وأتربة رينارد يقترب من رقم فينجادا مع الأخضر أمنية الطفلة سلوان تتحقق بالاستمتاع في بوليفارد وورلد موقف بوسكيتس من عرض برشلونة للتجديد مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد 700 عام من التراث العمراني لمسجد الخضر
كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ما دار بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد هجوم بقيق الإرهابي وتأثيره على أسواق وإنتاج النفط.
الساعات التي تلت "هجوم بقيق"
رئيس أرامكو: توقعت عودة الإنتاج بعد 6 أسابيع وفوجئت بـ 3 أسابيع
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يروي ما دار بينه وبين ولي العهد، وكيف تعامل مع الحدث.@Ojeraisy#حكاية_وعد
#MBC1#رمضان_يجمعنا
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/l5D4gQ1TZH pic.twitter.com/osbz7jNy6A
— MBC1 (@mbc1) March 26, 2023
وقال وزير الطاقة في تصريحات لبرنامج “حكاية وعد” الذي يعرض على قناة “السعودية” إنه تحدث إلى ولي العهد وقال له إنه “لا يمكن التقييم الآن وننتظر حتى يكون الوضع آمنًا وسليمًا وبالتالي الفرق الفنية والمهندسون المشرفون يدخلون للتقييم فهناك تخوف من الغاز والاشتعال”.
وأضاف “بدأنا التقييم من اليوم الثاني، وطلبت من شركة أرامكو أن يخبرونني بالنتائج وقلت لهم لن أجيء عندكم سأجلس في فرع الوزارة بالظهران وسأنتظر لأنني أعتقد أن أسوأ شيء تسويه في هذه الظروف أنك تيجي وتراقب الناس وهم يحاولون القيام بعملهم”.
ولفت إلى أنه شعر وقتها بأكبر انكسار في حياته لأن المملكة كانت تتباهي بأنها المصدر الآمن الموثوق به في الطاقة بالعالم، لكن بسبب الانفجار تم فقد نصف الطاقة الإنتاجية فظهرت مخاوف في عدم قدرة أرامكو على توفير صادرات النفط.
واعترف أنه رأى وقتها الوضع بأنه مخيف، وفكر ألا يبلغ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأمر، موضحًا أنها مسؤولية كبيرة وخطيرة لمراجعة الأرقام المتعلقة بالنفط، وبعدها تم التواصل مع ولي العهد وطلبت منه فرصة للغد حتى أبلغه بالأمر، لأنها سمعة المملكة.
وأكد أن من مزايا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه يعطي فرصة للجميع للمناقشة، لافتًا إلى أنه تم تقديم العروض والتقييم بأن الانفجار لن يكون له أثر كبير على الأسواق المحلية إلا في شيء محدود من منتجات الغاز.