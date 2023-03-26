Icon

وزير الطاقة يروي ما دار بينه وبين ولي العهد بعد هجوم بقيق Icon المرور : ضبط 402 دراجة آلية مخالفة Icon الكويت تفتح تحقيقًا عاجلًا في فيديو مسرب لإحدى الدورات العسكرية Icon الانتهاء من استبدال نظام التكييف بجامع الملك فهد بالدمام Icon وزير الطاقة يكشف تفاصيل اللحظات الأولى بعد استهداف منشآت أرامكو في بقيق Icon الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض من أمطار غزيرة وأتربة Icon رينارد يقترب من رقم فينجادا مع الأخضر Icon أمنية الطفلة سلوان تتحقق بالاستمتاع في بوليفارد وورلد Icon موقف بوسكيتس من عرض برشلونة للتجديد Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد 700 عام من التراث العمراني لمسجد الخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أنه أخذ فرصة للمناقشة والتقييم

وزير الطاقة يروي ما دار بينه وبين ولي العهد بعد هجوم بقيق

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
وزير الطاقة يروي ما دار بينه وبين ولي العهد بعد هجوم بقيق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ما دار بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد هجوم بقيق الإرهابي وتأثيره على أسواق وإنتاج النفط.

وقال وزير الطاقة في تصريحات لبرنامج “حكاية وعد” الذي يعرض على قناة “السعودية” إنه تحدث إلى ولي العهد وقال له إنه “لا يمكن التقييم الآن وننتظر حتى يكون الوضع آمنًا وسليمًا وبالتالي الفرق الفنية والمهندسون المشرفون يدخلون للتقييم فهناك تخوف من الغاز والاشتعال”.

تقييم وانتظار

وأضاف “بدأنا التقييم من اليوم الثاني، وطلبت من شركة أرامكو أن يخبرونني بالنتائج وقلت لهم لن أجيء عندكم سأجلس في فرع الوزارة بالظهران وسأنتظر لأنني أعتقد أن أسوأ شيء تسويه في هذه الظروف أنك تيجي وتراقب الناس وهم يحاولون القيام بعملهم”.

ولفت إلى أنه شعر وقتها بأكبر انكسار في حياته لأن المملكة كانت تتباهي بأنها المصدر الآمن الموثوق به في الطاقة بالعالم، لكن بسبب الانفجار تم فقد نصف الطاقة الإنتاجية فظهرت مخاوف في عدم قدرة أرامكو على توفير صادرات النفط.

وضع مخيف

واعترف أنه رأى وقتها الوضع بأنه مخيف، وفكر ألا يبلغ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأمر، موضحًا أنها مسؤولية كبيرة وخطيرة لمراجعة الأرقام المتعلقة بالنفط، وبعدها تم التواصل مع ولي العهد وطلبت منه فرصة للغد حتى أبلغه بالأمر، لأنها سمعة المملكة.

وأكد أن من مزايا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه يعطي فرصة للجميع للمناقشة، لافتًا إلى أنه تم تقديم العروض والتقييم بأن الانفجار لن يكون له أثر كبير على الأسواق المحلية إلا في شيء محدود من منتجات الغاز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024
العالم

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز...

العالم
نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران
العالم

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

العالم
فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي
السعودية اليوم

فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً...

السعودية اليوم
قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند
غرائب

قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند

غرائب
أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين
السوق

أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا...

السوق
تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022
السوق

تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5...

السوق
تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد...

الرياضة
فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف دون رد
الرياضة

فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف...

الرياضة