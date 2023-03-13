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أتاحت للدائرة القضائية الفرصة للتدقيق

وزير العدل: جميع القضايا إلكترونية وتصل للمحكمة في أقل من دقيقة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
وزير العدل: جميع القضايا إلكترونية وتصل للمحكمة في أقل من دقيقة
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الاثنين، أن جميع القضايا إلكترونية، حيث باتت القضية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة.

وقال الدكتور وليد الصمعاني، خلال ملتقى برنامج التحول الوطني بعنوان :”التحول واقع نعيشه” إن القضية تصل للمحكمة لحظيًا وهذا يعطي للدائرة القضائية الفرصة للتدقيق.

وأشار وزير العدل إلى أنه في السابق لم يكن بالإمكان أن تصدر وثيقة قضائية إلا وفيها من التواقيع والأختام الشخصية والموضوعية للمحكمة، والآن بات كل ذلك يتم بشكل إلكتروني بالكامل.

قضايا الإيجار

وأضاف الصمعاني أنهم بدأوا بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في منصة إيجار، فنحو 99% من قضايا الإيجار السابقة كان يُحكم فيها لصالح المؤجر بعد سنتين، ولكن الآن يتم تنفيذها مباشرة من خلال محكمة التنفيذ وخلال أيام لاسيما مع توثيق العقود التي لم تكن متوفرة في السابق.

توثيق العقود

ولفت الصمعاني إلى أنهم بدأوا بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتوثيق العقود وفقًا لإجراءات تحفظ حقوق الطرفين، حيث يتم اعتبار العقد الموثق كأنه حكم قضائي مع حفظ الضمانات للطرف الآخر، وفي حال تم توثيقها يمكن استخدامها كحجة قانونية.

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