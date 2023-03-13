وزير العدل: جميع القضايا إلكترونية وتصل للمحكمة في أقل من دقيقة

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أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الاثنين، أن جميع القضايا إلكترونية، حيث باتت القضية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة.
فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني : جميع القضايا إلكترونية.. والقضية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة#واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/JZEPmFEvHS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023
وقال الدكتور وليد الصمعاني، خلال ملتقى برنامج التحول الوطني بعنوان :”التحول واقع نعيشه” إن القضية تصل للمحكمة لحظيًا وهذا يعطي للدائرة القضائية الفرصة للتدقيق.
وأشار وزير العدل إلى أنه في السابق لم يكن بالإمكان أن تصدر وثيقة قضائية إلا وفيها من التواقيع والأختام الشخصية والموضوعية للمحكمة، والآن بات كل ذلك يتم بشكل إلكتروني بالكامل.
وأضاف الصمعاني أنهم بدأوا بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في منصة إيجار، فنحو 99% من قضايا الإيجار السابقة كان يُحكم فيها لصالح المؤجر بعد سنتين، ولكن الآن يتم تنفيذها مباشرة من خلال محكمة التنفيذ وخلال أيام لاسيما مع توثيق العقود التي لم تكن متوفرة في السابق.
فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني: سابقا 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها بعد سنتين والآن تُنفذ مباشرة#واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/lWDL8Wtj2w
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023
ولفت الصمعاني إلى أنهم بدأوا بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتوثيق العقود وفقًا لإجراءات تحفظ حقوق الطرفين، حيث يتم اعتبار العقد الموثق كأنه حكم قضائي مع حفظ الضمانات للطرف الآخر، وفي حال تم توثيقها يمكن استخدامها كحجة قانونية.
فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني: بدأنا مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق#واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/AyDIE9WRy1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023