وزير تركي: ارتفاع النمو التجاري بين أنقرة والرياض

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة
قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن هناك ارتفاعاً في النمو التجاري بين المملكة وتركيا، وأشار إلى أن هناك جهوداً مستمرةً من أجل زيادة الاستثمار بين البلدين.
وأضاف الوزير التركي، خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي: نحن نسير في طريقنا الآن للعمل على زيادة سرعة النمو التجاري، وسنواصل جهودنا من أجل زيادة ذلك، وفي نفس الوقت كيف سنكون داخل المشروعات العملاقة.