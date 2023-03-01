وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها

قال وزير دفاع ألمانيا، بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، إن الجيش الألماني غير قادر على الدفاع عن بلده في حال وقوع حرب؛ بسبب قلة الموارد التي يملكها، وعدم كفاية الأفراد.

وقال بيستوريوس، خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ)، إن ألمانيا ليس لديها قوات مسلحة تمتلك قدرات دفاعية قادرة على حماية البلد في حال وقوع حرب وحشية.

ثغرات تكونت منذ 30 عامًا

وأشار بيستوريوس إلى أن ألمانيا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في تحديث الجيش، للوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء حلف الناتو الآخرين، متابعًا: علينا سد الثغرات التي نشأت في الـ 30 عامًا الماضية.

واعتبر بيستوريوس أن من بين أوجه القصور التي تواجه القوات المسلحة الألمانية، العدد غير الكافي للأفراد الذين يخدمون داخل الجيش، ونقص المعدات والأسلحة، لا سيما بعد تقديم أسلحة إلى أوكرانيا.

إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت، في وقت سابق، أنها تعتزم إرسال 4 دبابات ليوبارد -2 إضافية إلى أوكرانيا بجانب الـ 14 دبابة التي سبق وأن تعهدت بإرسالها.

ويُذكر أن جنرال أمريكي كبير قال لوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن الجيش البريطاني لم يعد قوة قتال عالية المستوى، ليس هذا فقط، بل أبلغه أيضًا أنه لم يعد قادرًا على حماية بريطانيا أو الحلفاء.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز البريطانية، فقد أبلغ الجنرال الأمريكي رفيع المستوى، وبشكل سري، وزير الدفاع البريطاني بهذا الأمر، مضيفًا أن عقودًا من التخفيضات أدت إلى تراجع القدرة القتالية الحربية للجيش البريطاني، والتي يجب عكسها بشكل أسرع مما كان مخططًا له في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في كييف.