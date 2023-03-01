Icon

ليفاندوفسكي يغيب عن برشلونة ضد ريال مدريد Icon الملك تشارلز يعاقب هاري وميغان بعد المذكرات الفاضحة Icon وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها Icon لقطات تحبس الأنفاس لـ بركان روسي ينفث رماده وسط الثلوج Icon وفاة والدة الإعلامي جابر القرني Icon النصر يواصل مفاوضاته لضم مودريتش Icon انتفاضة الهلال تُشعل مواجهة الوحدة Icon نوكيا تطرح هاتفًا جديدًا يمكنك إصلاحه بنفسك Icon عدد متبرعي الحملة الشعبية السعودية لتركيا وسوريا يتجاوز مليوني شخص Icon كريستيانو رونالدو يُنافس على جائزة الأفضل بآسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب قلة الموارد والأفراد

وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير دفاع ألمانيا، بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، إن الجيش الألماني غير قادر على الدفاع عن بلده في حال وقوع حرب؛ بسبب قلة الموارد التي يملكها، وعدم كفاية الأفراد.

وقال بيستوريوس، خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ)، إن ألمانيا ليس لديها قوات مسلحة تمتلك قدرات دفاعية قادرة على حماية البلد في حال وقوع حرب وحشية.

ثغرات تكونت منذ 30 عامًا

وأشار بيستوريوس إلى أن ألمانيا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في تحديث الجيش، للوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء حلف الناتو الآخرين، متابعًا: علينا سد الثغرات التي نشأت في الـ 30 عامًا الماضية.

وزير دفاع ألمانيا برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها

واعتبر بيستوريوس أن من بين أوجه القصور التي تواجه القوات المسلحة الألمانية، العدد غير الكافي للأفراد الذين يخدمون داخل الجيش، ونقص المعدات والأسلحة، لا سيما بعد تقديم أسلحة إلى أوكرانيا.

إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت، في وقت سابق، أنها تعتزم إرسال 4 دبابات ليوبارد -2 إضافية إلى أوكرانيا بجانب الـ 14 دبابة التي سبق وأن تعهدت بإرسالها.

ويُذكر أن جنرال أمريكي كبير قال لوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن الجيش البريطاني لم يعد قوة قتال عالية المستوى، ليس هذا فقط، بل أبلغه أيضًا أنه لم يعد قادرًا على حماية بريطانيا أو الحلفاء.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز البريطانية، فقد أبلغ الجنرال الأمريكي رفيع المستوى، وبشكل سري، وزير الدفاع البريطاني بهذا الأمر، مضيفًا أن عقودًا من التخفيضات أدت إلى تراجع القدرة القتالية الحربية للجيش البريطاني، والتي يجب عكسها بشكل أسرع مما كان مخططًا له في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في كييف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين
أخبار أمنية

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا...

أخبار أمنية
توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار
السعودية اليوم

توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار

السعودية اليوم
موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة

الرياضة
القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص دهس أحد المارة أمام...

أخبار أمنية
وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية
السعودية اليوم

مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في...

السعودية اليوم
النفط يغلق على انخفاض طفيف
السوق

النفط يغلق على انخفاض طفيف

السوق
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أخبار رئيسية

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

أخبار رئيسية