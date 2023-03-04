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تحمل 30 طنًا من المساعدات

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة للشعب الأوكراني

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة للشعب الأوكراني
المواطن - واس

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وصلت اليوم مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل 30 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.

وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية.

مساعدات إنسانية

يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، تتضمن تقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

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