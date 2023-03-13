وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة إلى مطار غازي عنتاب

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وصلت اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، تحمل على متنها 85 طنًّا و346 كيلو جرامًا من المواد الإيوائية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.