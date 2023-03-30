Icon

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام Icon ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل Icon القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض Icon موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع وجود بعض الاشتراطات

وصول عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة لـ 600 شخص

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
وصول عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة لـ 600 شخص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس، عن وصول عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة إلى ما يقارب 600 مرخص يعملون في 300 مكتب، وذلك مع زيادة أعداد الحاصلين على الزمالة والمرخصين خلال الـ4 أو 5 سنوات الماضية.

وأضاف المغامس في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الهيئة تعمل مع هيئة السوق المالية لزيادة عدد المرخصين الذين يقومون بمراجعة القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة.

اشتراطات المحاسب القانوني

وأشار المغامس إلى وجود بعض الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في المحاسب القانوني أو مراجع الحسابات تفرضها هيئة السوق المالية.

وأكد أن الأعداد الموجودة حاليًا تعد جيدة ولا يمكن القول بوجود نقص في المتطلبات، مشيرًا إلى الحاجة إلى زيادة الأعداد مستقبلًا من قبل هيئة السوق المالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم