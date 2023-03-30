وصول عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة لـ 600 شخص

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس، عن وصول عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة إلى ما يقارب 600 مرخص يعملون في 300 مكتب، وذلك مع زيادة أعداد الحاصلين على الزمالة والمرخصين خلال الـ4 أو 5 سنوات الماضية.

فيديو | الرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبين د. أحمد المغامس: وصل عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة إلى ما يقارب 600 مرخص.. نعمل مع هيئة السوق المالية لزيادة عدد المرخصين الذين يقومون بمراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/Tw9rovK2eg — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 30, 2023

وأضاف المغامس في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الهيئة تعمل مع هيئة السوق المالية لزيادة عدد المرخصين الذين يقومون بمراجعة القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة.

اشتراطات المحاسب القانوني

وأشار المغامس إلى وجود بعض الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في المحاسب القانوني أو مراجع الحسابات تفرضها هيئة السوق المالية.

وأكد أن الأعداد الموجودة حاليًا تعد جيدة ولا يمكن القول بوجود نقص في المتطلبات، مشيرًا إلى الحاجة إلى زيادة الأعداد مستقبلًا من قبل هيئة السوق المالية.