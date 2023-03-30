وصول عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة لـ 600 شخص

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه سماع دوي انفجار في محيط دمشق لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي الأمراض تهدد شمال شرق لبنان
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس، عن وصول عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة إلى ما يقارب 600 مرخص يعملون في 300 مكتب، وذلك مع زيادة أعداد الحاصلين على الزمالة والمرخصين خلال الـ4 أو 5 سنوات الماضية.
فيديو | الرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبين د. أحمد المغامس: وصل عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في المملكة إلى ما يقارب 600 مرخص.. نعمل مع هيئة السوق المالية لزيادة عدد المرخصين الذين يقومون بمراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/Tw9rovK2eg
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 30, 2023
وأضاف المغامس في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الهيئة تعمل مع هيئة السوق المالية لزيادة عدد المرخصين الذين يقومون بمراجعة القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة.
وأشار المغامس إلى وجود بعض الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في المحاسب القانوني أو مراجع الحسابات تفرضها هيئة السوق المالية.
وأكد أن الأعداد الموجودة حاليًا تعد جيدة ولا يمكن القول بوجود نقص في المتطلبات، مشيرًا إلى الحاجة إلى زيادة الأعداد مستقبلًا من قبل هيئة السوق المالية.