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اسألوا عن ابني علشان متعلق بيا

وصية مؤثرة لأمّ مصرية تبكي السوشيال ميديا بعد وفاتها

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
وصية مؤثرة لأمّ مصرية تبكي السوشيال ميديا بعد وفاتها
المواطن - فريق التحرير

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، حزنًا بعد لحظات من انتشار وصية لأم مصرية، تطلب من المصريين السؤال عن ابنها، حيث قالت: اسألوا عن ابني علشان متعلق بيا.

شغلت العقول واحتلت القلوب

وأصابت قلب كل من قرأها بحزن شديد، داعين بالرحمة والمغفرة لصاحبتها، وأن يُنزل الله – عز وجل- السكينة على قلب ابنها الصغير الذي شغل العقول واحتل القلوب.

وفور أن علمت المصرية نرمين محمد بإصابتها بمرض السرطان، ومرت بمراحل علاجه المختلفة، بدأ الحزن يتخلل قلبها خوفًا من الابتعاد عن صغيرها، وداومت نرمين منذ ذلك الحين على مطالعة أصدقائها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمراحل علاجها خطوة بخطوة، متحدثة عن أوجاعها من ذلك المرض.

ضحية السرطان

وناشدت المصرية، ضحية السرطان الجميع عبر السوشيال ميديا بتذكرها بالدعاء حتى أرسلت صديقة لها اسمها مكتوبًا على ورقة مرفق بالدعاء من داخل المسجد الحرام، وباتت من ذلك الحين تكتب وصيتها والتي أشعلت فيسبوك، حتى فوجئ أحبابها بخبر وفاتها بعدها بلحظات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت أسرة السيدة نرمين محمد ضحية مرض السرطان، عن وفاتها ودفنها في مدينة منوف، تاركة وصيتها الحزينة قائلة خلالها: وصيتي ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي تحضروا دفنتي قولوا لبعض.. نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي ويقرأوا قرآن وماتمشوش وتسيبوني خليكوا معايا شوية، ساعة أو اتنين أتونس بيكو.

اسألوا على ولادي

واختتمت وصيتها قائلة: اسألوا على ولادي من وقت للتاني وخلوا بالكم منهم وبالذات زياد علشان متعلق بيا أوي، واللي زعلتوا ياريت يسامحني ادعولي كل ما آجي على بالكم وخلوا ولادي دايما في بالكم.

وانهالت عليها الأدعية بالرحمة والمغفرة عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك، بعد لحظات من إعلان وفاتها، فيما دشن البعض صفحات مخصصة لتدعو لها بالرحمة، وتم تداول وصيتها على نطاق واسع.

 

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