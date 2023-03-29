وضع حجر الأساس لمشروع أرامكو هواجين لإنشاء مجمع بتروكيماويات بالصين

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شهدت مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ في الصين، اليوم الأربعاء، وضع حجر الأساس لمشروع شركة أرامكو هواجين للبتروكيماويات “HAPCO” لإنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، عبدالرحمن الحربي، إن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل يعد واحداً من المشاريع الناجحة بين البلدين، وهو نتاج تعاون مثمر بين شركة أرامكو السعودية وشركتي شمال هواجين ومجموعة بانجين شينشبغ الصينية.
وأضاف أن ذلك سيسهم في تنشيط القاعدة الصناعية الداعمة للتنمية الآمنة والفعالة والمستدامة لصناعة البتروكيماويات في منطقة لياونينغ بشكل خاصة وفي جمهورية الصين بشكل عام.
يذكر أن “أرامكو” أعلنت يوم الأحد الماضي أن مشروع أرامكو السعودية المشترك “أرامكو هواجين” بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرق الصين في الربع الثاني من العام 2023، وستورّد أرامكو ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع الذي سيتم بناؤه في مدينة بانجين.