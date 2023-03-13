وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية، لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مُساعد إداري:
– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– أو درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها (لا يُشترط خبرة).
2- موظف سنترال:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– لا تشترط الخبرة.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا