وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية، لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مُساعد إداري:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– أو درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها (لا يُشترط خبرة).

2- موظف سنترال:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا تشترط الخبرة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا