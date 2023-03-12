وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- كاتب جناح – وظيفتان (الرياض)
2- سكرتير ثاني – وظيفتان (جدة).
3- منسق منتجات (المدينة المنورة).
4- كبير السكرتاريين (المدينة المنورة).
5- مساعد خدمات الطعام – كفاءة فأعلى (الرياض)
6- مساعد صيانة – كفاءة فأعلى (الرياض)
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search):
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