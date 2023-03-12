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وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- كاتب جناح – وظيفتان (الرياض)
2- سكرتير ثاني – وظيفتان (جدة).
3- منسق منتجات (المدينة المنورة).
4- كبير السكرتاريين (المدينة المنورة).
5- مساعد خدمات الطعام – كفاءة فأعلى (الرياض)
6- مساعد صيانة – كفاءة فأعلى (الرياض)

المؤهلات المطلوبة:

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search):
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