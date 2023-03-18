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وظائف إدارية شاغرة بشركة الفنار

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بشركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور أنظمة تنفيذ التصنيع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل النظم، الهندسة، علوم الكمبيوتر).

– مساعد مستشار تقني/ مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم إدارة المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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