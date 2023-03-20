وظائف إدارية شاغرة بطيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق داخلي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– محلل الإيرادات والمساعدات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الرياضيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)