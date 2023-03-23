وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق داخلي رئيسي.

– مدير أول/ الائتمان ومخاطر السوق.

– أخصائي رئيسي التخطيط والميزانية.

– مساعد أول/ الشؤون القانونية.

– رئيس الشؤون القانونية.

– مدقق داخلي رئيسي لتقنية المعلومات

– أخصائي التخطيط والميزانية.

– مسؤول مشتريات رئيسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أبريل 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)