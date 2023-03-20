وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تسويق أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).
– مسؤول خدمة العملاء/ الخدمات الغذائية: شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)