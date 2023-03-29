وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التسويق الرقمي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق الرقمي، أنظمة تقنية المعلومات).
– منسق سلامة الأقسام/ النقل والخدمات اللوجستية (الخرج): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة المهنية.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)