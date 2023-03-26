وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– محاسب حسابات المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– مدير أول المشتريات الإستراتيجية والمقاولات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)