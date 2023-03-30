وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل التخطيط المالي.
– أخصائي تنظيم.
– مستشار التدريب والتطوير.
– مستشار خدمات الموارد البشرية.
– محلل الموارد البشرية.
– مشرف وحدة إدارة العقود.
– مدير سلسلة التوريد.
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)