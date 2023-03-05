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وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكس

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكس
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس فريق المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي نجاح العملاء: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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