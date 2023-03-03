وظائف إدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية توقعات باستمرار الأمطار على العاصمة المقدسة والجموم للغد القبض على مقيمين بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي مشجع اتحادي ضرير يخطف الأنظار: يا إتي ما أشوفك بعيني لكن أشوفك بقلبي مقتل العشرات بينهم نساء في انفجار أنبوب نفط ضخم بنيجيريا ثعابين ومخدرات وأسلحة وكحول في مداهمة لأكبر سجن بالفلبين حريق ضخم بإندونيسيا يودي بحياة 10 أشخاص وإصابة العشرات “المواطن” توثق حفلًا استثنائيًّا للفنان رابح صقر رونالدو يقود تشكيل النصر لمباراة الباطن
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف مستودع (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– منسق عمليات الخدمات (جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)