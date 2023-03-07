وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– أخصائي تقنية معلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

– مدقق داخلي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي صلة.

– أخصائي أول تسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات).

– مشرف التوطين: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)