ليونيل ميسي يُهدي أعضاء منتخب الأرجنتين 35 هاتف آيفون مطليًا بالذهب وظائف إدارية شاغرة لدى قطار سار ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية أرقام مميزة لـ فراس البريكان رغم خسارة الفتح 11 دقيقة مشي يوميًا تُغير حياتك للأفضل كواليس رفض لاتسيو التعاقد مع Cristiano Ronaldo نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد السجن 13 عامًا لباحثة مصرية عذبت نجلها وأجبرته على التسول وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى سامرف
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول الميزانية (الرياض).
– رئيس قسم طاقم القطار (جدة).
– مساعد إداري (جدة).
وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)