وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مسؤول الصيانة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)