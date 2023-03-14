وظائف إدارية شاغرة لدى STC

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).
– مدير المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).
– أخصائي تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)