وظائف إدارية لدى البنك المركزي السعودي لحملة البكالوريوس فأعلى

أعلن البنك المركزي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي اقتصادي مالي – قسم تحليل اختبارات التحمل:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد، المالية، المحاسبة، الإحصاء) أو ما يعادلها.

– معرفة في مجال الأبحاث الاقتصادية والمالية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– معرفة في برامج التحليل الاقتصادي والإحصائي (مثل EViews، R ، STATA ، Python) ويفضل خبرة في لغة البرمجة Python.

– يفضّل من لديه خبرة في إدارة المخاطر المالية، وتحليل البيانات للقطاع المصرفي.

– يفضّل من لديه خبرة في الاقتصاد القياسي أو النمذجة.

2- أخصائي اقتصادي مالي – قسم تحليل الاستقرار المالي:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد، المالية، المحاسبة، الإحصاء) أو ما يعادلها.

– معرفة في مجال الأبحاث الاقتصادية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– يفضّل خبرة في مجال الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية.

– يفضّل خبرة في مجال إدارة مخاطر التقنية المالية أو التغير المناخي.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي اقتصادي مالي – قسم تحليل اختبارات التحمل:

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2- أخصائي اقتصادي مالي – قسم تحليل الاستقرار المالي:

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