وظائف إدارية لدى البنك المركزي السعودي لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلن البنك المركزي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي اقتصادي مالي – قسم تحليل اختبارات التحمل:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد، المالية، المحاسبة، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– معرفة في مجال الأبحاث الاقتصادية والمالية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– معرفة في برامج التحليل الاقتصادي والإحصائي (مثل EViews، R ، STATA ، Python) ويفضل خبرة في لغة البرمجة Python.
– يفضّل من لديه خبرة في إدارة المخاطر المالية، وتحليل البيانات للقطاع المصرفي.
– يفضّل من لديه خبرة في الاقتصاد القياسي أو النمذجة.
2- أخصائي اقتصادي مالي – قسم تحليل الاستقرار المالي:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الاقتصاد، المالية، المحاسبة، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– معرفة في مجال الأبحاث الاقتصادية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– يفضّل خبرة في مجال الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية.
– يفضّل خبرة في مجال إدارة مخاطر التقنية المالية أو التغير المناخي.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي اقتصادي مالي – قسم تحليل اختبارات التحمل:
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2- أخصائي اقتصادي مالي – قسم تحليل الاستقرار المالي:
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