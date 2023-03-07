وظائف إدارية وتعليمية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتعليمية، لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُساعد إداري:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– أو درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها (لا يُشترط خبرة).

2- موظف مشتريات:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة 5 سنوات.

– أو درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين.

3- مُساعدة معلمة – مركز رعاية الطفل:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

– أو دبلوم في المجال (لا يُشترط خبرة).

4- معلمة رياض أطفال – مركز رعاية الطفل:

– درجة البكالوريوس في رياض أطفال أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا