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وظائف إدارية وصحية شاغرة في مجموعة العليان

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
وظائف إدارية وصحية شاغرة في مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل وظيفي أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– صيدلي مستودع (الدمام): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الصيدلة، الطب).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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