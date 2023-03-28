وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أول فئة المناديل وأدوات الزينة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– صيدلي: شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)