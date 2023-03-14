وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير الحوكمة والمشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).
– مدير أول إدارة البائعين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– منسق الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة الميكانيكية والكهربائية.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)