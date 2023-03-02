وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف سامرف

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الموارد البشرية/ التوظيف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية)، أو ما يعادلها.

– منسق تدريب الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال،نظم المعلومات الإدارية، الموارد البشرية).

– فني أنظمة التحكم الموزعة: شهادة الدبلوم في تخصص الأجهزة والتحكم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)