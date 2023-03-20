وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم ضمان الأمن (الجبيل).
– مستشار أداء الأعمال (الرياض).
– كبير علماء/ إدارة التكنولوجيا والتراخيص (الجبيل).
– رئيس قسم حلول إدارة المشاريع (الرياض).
– مستشار أعمال التحول (الرياض).
– أخصائي أول الألياف/ البولي أوليفين (الجبيل).
– مستشار قانوني رئيسي (الرياض).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)