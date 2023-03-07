وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى بنده

الإصابة تحرم نيمار من المشاركة في 104 مباراة مع باريس سان جيرمان! أكثر من 13 ألف كادر بشري لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان اللقطات الأولى لخروج قطار عن مساره وأنباء عن قتلى ومصابين بمصر وظائف شاغرة في البنك الإسلامي انبهار مواطن بالصيدليات الذكية: الحمد لله أننا سعوديون سلطان خميس: إيقاف مجاملة هيثم عسيري ساهمت في فوز الأهلي وظائف شاغرة بشركة بوبا للتأمين 17 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي منفذو جرائم متنوعة سقطوا في قبضة الأمن مفطح بلاستيك ورد فعل الضيوف صدمة
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)