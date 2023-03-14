وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى نوماك

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، ورابغ، وجدة.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف إداري (أملج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– مدير عمليات الطاقة (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير أول الخدمات المشتركة وعمليات الموارد البشرية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة).
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)