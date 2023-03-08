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وظائف بالهيئة العامة للمنافسة في عدة تخصصات

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
وظائف بالهيئة العامة للمنافسة في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

خبير اقتصادي أول – اقتصادي:

المؤهلات والخبرات:

  •  دكتوراه أو ماجستير من جامعات مرموقة.
  • الرائد. اقتصاديات.
  • الحد الأدنى للمعدل التراكمي هو 3 على مقياس.
  •  إتقان مهارات اللغة الإنجليزية.
  •  الخبرة المهنية 5 + سنوات.

كبير المدققين الداخليين:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
  • خبرة 5 سنوات خبرة في مجال العمل.
  •  يفضل أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية التالية:
  • مدقق داخلي معتمد (CIA).
  • خبير تدقيق حكومي معتمد.

تنويه:

  • يجب إرفاق السير الذاتية المحدثة بملفات المتقدمين على LinkedIn.

طريقة التقديم:

أوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقع ليكندإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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