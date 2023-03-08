وظائف بالهيئة العامة للمنافسة في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
خبير اقتصادي أول – اقتصادي:
المؤهلات والخبرات:
كبير المدققين الداخليين:
تنويه:
أوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقع ليكندإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).