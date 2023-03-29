وظائف بشركة الورق الوطنية المحدودة “نابكو” في جميع المدن

أعلنت شركة الورق الوطنية المحدودة (نابكو) فتح باب التوظيف في (جميع مدن المملكة)، للعمل بالمسميات التالية (مُصفف أرفف، مساعد مستودع)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مُصفف أرفف (جميع المدن):

– مسؤول عن تصفيف الرفوف ومظهرها، وتسعير المنتج (علامات الأسعار)، ووضع المنتج على الرفوف بشكل مناسب.

– التأكد من عدم ترك أي منتج أو عبوات متسخة أو متضررة على الرفوف وإعادة العبوات التي تشوبها عيوب إلى الشركة.

– التأكد من أن جميع منتجات الشركة (من جميع الأحجام والتعبئة) موجودة على الرفوف.

2- مساعد مستودع (جميع المدن):

– ترتيب المواد بحسب تعليمات إدارة المستودعات.

– تحضير جميع المواد التي ستصدر بحسب بيان التحميل أو قسيمة الاستلام.

– احترام واتباع إجراءات السلامة الخاصة بالمستودعات.

أماكن العمل:

– الرياض.

– مكة المكرمة.

– المدينة المنورة

– أبها.

– الطائف.

– بقيق.

– الباحة.

– الدمام.

– الهفوف.

– الأحساء.

– الجوف.

– الخرج.

– الخبر.

– القطيف.

– بريدة.

– الظهران.

– حائل.

– جدة.

– جيزان.

– خميس مشيط.

– نجران.

– رأس تنورة.

– سكاكا.

– تبوك.

– ينبع.

– جازان.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا