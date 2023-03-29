وظائف بشركة الورق الوطنية المحدودة “نابكو” في جميع المدن

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أعلنت شركة الورق الوطنية المحدودة (نابكو) فتح باب التوظيف في (جميع مدن المملكة)، للعمل بالمسميات التالية (مُصفف أرفف، مساعد مستودع)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مُصفف أرفف (جميع المدن):
– مسؤول عن تصفيف الرفوف ومظهرها، وتسعير المنتج (علامات الأسعار)، ووضع المنتج على الرفوف بشكل مناسب.
– التأكد من عدم ترك أي منتج أو عبوات متسخة أو متضررة على الرفوف وإعادة العبوات التي تشوبها عيوب إلى الشركة.
– التأكد من أن جميع منتجات الشركة (من جميع الأحجام والتعبئة) موجودة على الرفوف.
2- مساعد مستودع (جميع المدن):
– ترتيب المواد بحسب تعليمات إدارة المستودعات.
– تحضير جميع المواد التي ستصدر بحسب بيان التحميل أو قسيمة الاستلام.
– احترام واتباع إجراءات السلامة الخاصة بالمستودعات.
– الرياض.
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة
– أبها.
– الطائف.
– بقيق.
– الباحة.
– الدمام.
– الهفوف.
– الأحساء.
– الجوف.
– الخرج.
– الخبر.
– القطيف.
– بريدة.
– الظهران.
– حائل.
– جدة.
– جيزان.
– خميس مشيط.
– نجران.
– رأس تنورة.
– سكاكا.
– تبوك.
– ينبع.
– جازان.
التفاصيل:
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– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق 2023/03/28م.
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