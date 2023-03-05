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بعدة تخصصات للعمل بالشرقية

وظائف بشركة مطارات الدمام

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
وظائف بشركة مطارات الدمام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

نائب الرئيس للخدمات المشتركة:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة تعليمية: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  •  يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • خبرة لا تقل عن 15 سنة.

مدير أمن المعلومات IAM:

المؤهلات والخبرات:

  • متطلبات التعليم: درجة البكالوريوس في أمن المعلومات.
  •  أو مجال ذي صلة.
  • سنوات من الخبرة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مدير عام تطوير الأعمال غير الجوية:

المؤهلات والخبرات:

  • متطلبات التعليم: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
  •  أو مجال ذي صلة.
  • (سيتم أيضًا النظر في خبرة العمل المكافئة)
  • سنوات من الخبرة: خبرة لا تقل عن 12 سنة.

مهندس المشروع:

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس هندسة.
  •  خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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