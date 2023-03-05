وظائف بشركة مطارات الدمام

أعلنت شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

نائب الرئيس للخدمات المشتركة:

المؤهلات والخبرات:

خبرة تعليمية: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 15 سنة.

مدير أمن المعلومات IAM:

المؤهلات والخبرات:

متطلبات التعليم: درجة البكالوريوس في أمن المعلومات.

أو مجال ذي صلة.

سنوات من الخبرة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مدير عام تطوير الأعمال غير الجوية:

المؤهلات والخبرات:

متطلبات التعليم: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

أو مجال ذي صلة.

(سيتم أيضًا النظر في خبرة العمل المكافئة)

سنوات من الخبرة: خبرة لا تقل عن 12 سنة.

مهندس المشروع:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس هندسة.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات.