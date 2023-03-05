وظائف بشركة مطارات الدمام

مساعي الخيرية تطلق “مبادرة التطوير القيادي للفتيات” وظائف للمواطنين فقط بجامعة الملك فيصل على نظام العقود ميسي يستعيد بريقه مع باريس سان جيرمان عملية جراحية دقيقة في الرأس تعيد الحركة لمصابة بالشلل بالهفوف 54 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون إحباط محاولة تهريب 2.7 طن من نبات القات المخدر دراسة توضح تأثير الضوضاء على صحة القلب نهاية صمود الشباب على ملعبه 20 ألف موظف ومتطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان
أعلنت شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
نائب الرئيس للخدمات المشتركة:
المؤهلات والخبرات:
مدير أمن المعلومات IAM:
المؤهلات والخبرات:
مدير عام تطوير الأعمال غير الجوية:
المؤهلات والخبرات:
مهندس المشروع:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).