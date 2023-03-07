وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في 4 مدن

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف شاغرة في مختلف التخصصات الإدارية والمالية والهندسية في (الرياض، جدة، الدمام، النعيرية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– مساعد إداري (وظيفتان).
– رئيس قسم طاقم القطار.
– باحث قانوني أول.
– سائق قطار.
– مراقب حركة.
– كابتن قطار أول.
– محلل خدمات الدعم.
– أخصائي تكاليف.
– أخصائي أول تطوير التطبيقات.
.. وأخرى.
– الرياض.
– جدة.
– الدمام.
– النعيرية.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا