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وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في 4 مدن

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ صباحاً
وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في 4 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف شاغرة في مختلف التخصصات الإدارية والمالية والهندسية في (الرياض، جدة، الدمام، النعيرية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

– مساعد إداري (وظيفتان).
– رئيس قسم طاقم القطار.
– باحث قانوني أول.
– سائق قطار.
– مراقب حركة.
– كابتن قطار أول.
– محلل خدمات الدعم.
– أخصائي تكاليف.
– أخصائي أول تطوير التطبيقات.
.. وأخرى.

أماكن العمل:

– الرياض.
– جدة.
– الدمام.
– النعيرية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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