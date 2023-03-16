وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

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أعلنت (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبرموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).