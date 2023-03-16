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وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبرموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 مخاطر الاستثمار AVP:
متطلبات العمل:
  • الحد الأدنى لدرجة الماجستير (الاقتصاد ، التمويل ، الاستثمار ، الإحصاء).
  • يفضل الانتماء / الشهادة المهنية مع معهد معترف به.
  • خبرة: 6 سنوات من الخبرة السابقة في إدارة المخاطر في الصناعة ذات الصلة.
  • خبرة سابقة في قسم إدارة المخاطر في بعض الشركات الاستثمارية أو التشغيلية.
  • يجيد اللغة العربية. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة أمر ضروري.
مدير حوكمة الشركات:
متطلبات العمل:
  • درجة البكالوريوس / الماجستير في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المجالات المماثلة. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال).
  • خبرة 5 سنوات من الخبرة كمدير حوكمة.
محلل أول لشؤون الشركات التابعة:
مواصفات الوظيفة:
  • المجال / المجال: الإدارة
  • المؤهلات والشهادات: بكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال.
  • خبرة العمل: 0-2.
مساعد كبير في الأداء الاستراتيجي:
مواصفات الوظيفة:
  • المجال: إدارة الأداء.
  • المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في إدارة الأعمال أو المجالات المماثلة.
  • خبرة العمل: + 6 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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