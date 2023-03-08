وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام بالأمن السيبراني. أخصائي مشاريع. مدير قسم تأهيل الجهات. مدير قسم التثقيف الإلكتروني. مدير تنفيذ الشراكات. مدير قسم المنتجات. مدير قسم تطوير الأعمال. مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية (SMO). والمزيد …