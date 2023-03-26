وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات لحملة الدبلوم

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أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عن تدريب منتهٍ بالتوظيف لخريجي الدبلوم للعمل مع شركة السيف للمقاولات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- سعودي الجنسية.
2- حاصل على الدبلوم.
3 – التخصصات المطلوبة (فني كهرباء، فني مشغل بي إم اس، إلكترونيات، تيار منخفض، تبريد وتكييف، إلكتروميكانك، أجهزة منزلية، تقنية مصاعد، كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن).
4- العمر أن لا يتجاوز 25 عاماً.
5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).
1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب .
2- مكافأة شهرية لا تقل عن (2000) ريال أثناء التدريب.
3- تأمين طبي.
1- راتب مجزٍ أساسي.
2- بدلات أخرى .
3- تأمين طبي.
التفاصيل:
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– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/09/04هـ الموافق 2023/03/26م.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]