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تدريب منتهي بالتوظيف بمسمى فني نظارات

وظائف بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجميع المؤهلات

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
وظائف بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجميع المؤهلات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج فني نظارات (تدريب منتهي بالتوظيف) في (جميع التخصصات)، في (جميع مناطق المملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج فني نظارات.

نبذة عن البرنامج:

– يؤهل برنامج فني نظارات خريجي هذا البرنامج بالعمل على تصنيع السلع البصرية المختلفة، والقيام بمهام تصميم وقياس وملائمة العدسات والإطارات للعميل وفقًا للوصفة الطبية المكتوبة، وإعداد طلبات تجهيز العدسات وتركيب الإطارات، ومساعدة العميل في اختيار الإطارات بما يتناسب مع وجهه وقياساته. كما تتضمن مهامه بيع وتسويق السلع البصرية للعملاء.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.
3- ليس على رأس العمل.
4- درجة اللغة الإنجليزية 52 STEP.

أماكن العمل:

– الرياض.
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– الطائف.
– جدة.
– القنفذة.
– ينبع.
– الخبر.
– الظهران.
– القصيم.
– الأحساء.
– القطيف.
– حائل.
– تبوك.
– جازان.
– أبو عريش.
– صبيا.
– المجمعة.
– حفر الباطن.
– محايل عسير.
– رابغ.
– بيشة.
– خميس مشيط.
– الدوادمي.
– أبها.
– صامطة.
– الباحة.
– الزلفي.
– المجمعة.
– الأفلاج.
– الدمام.
– بريدة.
– عنيزة.
– سدير.
– الجبيل.
– الرس.
– طريف.
– الخفجي.
– سكاكا.
– شرورة.
– حوطة بني تميم.

2- المهـام الأساسيـة لفني نظارات:
اضغط هنا

الشروط:
اضغط هنا

الملفات (PDF):
1- مزايا جهات التوظيف – فني نظارات:
اضغط هنا

2- الوصف الوظيفي:
اضغط هنا

3- التخصصات المقبولة في البرنامج:
اضغط هنا

4- الخطة الدراسية:
اضغط هنا

المهـام الأساسيـة لفني نظارات:

1- التحقق من أن العدسات النهائية موافقة لمواصفات الوصفة الطبية.
2- التوصية بعدسات محددة ، وإطارات تناسب احتياجات العميل.
3- معرفة استخدام جهاز قوة العدسة الطبية.
4- بيع المنتجات مثل العدسات اللاصقة والنظارات الطبية والشمسية.
5- إرشاد العملاء حول كيفية ارتداء النظارات الطبية والعناية بها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/08/28هـ الموافق 2023/03/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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